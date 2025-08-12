CHAN-2024 : les Lions de l’Atlas acculés à la victoire face à la Zambie

Par LeSiteinfo avec MAP

Les Lions de l’Atlas sont acculés à la victoire lors de leur match face à la Zambie, prévu jeudi au stade Kasarani à Nairobi, pour le compte de la 4e journée du groupe A du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), tandis que le Kenya a pris une sérieuse option pour les quarts de finale après sa victoire 1 à 0 contre le Maroc dimanche dernier.

Troisième au classement avec 3 points, exæquo avec la RD Congo, les Lions de l’Atlas devront jouer toutes leurs cartes pour décrocher une victoire contre la Zambie et sortir du dilemme des calculs pour pouvoir espérer poursuivre sereinement leur parcours dans cette compétition continentale.

Le Maroc, qui avait pourtant bien démarré ce CHAN avec une victoire 2 à 0 face à l’Angola et fort d’une série de 14 matchs sans défaite à cette compétition, doit désormais réagir vite contre la Zambie pour éviter une sortie prématurée.

Le Kenya, coorganisateur de cette édition, a fait un grand pas vers une qualification historique en quarts de finale pour sa toute première participation après sa victoire face au Maroc.

Exempt de jouer la prochaine journée, le Kenya aura suffisamment de temps pour bien préparer sa dernière sortie en cette phase de groupes contre la Zambie, un match crucial pour les Harambee Stars qui seront certainement gonflés à bloc après leur victoire contre l’un des favoris de cette édition, qu’est le Maroc.

L’Angola, deuxième avec 4 points, ne ménagera, lui, aucun effort pour gagner son match contre la RD Congo, double tenante du titre avec le Maroc et sérieux prétendant au sacre, pour prendre le large et assurer sa deuxième place, synonyme de qualification aux quarts de finale.

Dans le groupe B, la Tanzanie a réussi à tirer son épingle du jeu et a validé son billet pour les phases à élimination directe du CHAN grâce à une victoire 2-1 contre Madagascar, devenant ainsi le premier pays à se qualifier pour le tour suivant dans cette édition.

La Tanzanie, coorganisatrice de cette 8e édition, a affiché une très bonne forme offensive lors de la phase de groupes, en signant trois victoires en autant de match contre le Burkina Faso (2-0), la Mauritanie (1-0) et Madagascar (2-1).

La Mauritanie, qui campe à la deuxième place de ce groupe avec 4 points issus d’un nul (0-0) contre Madagascar, une défaite contre la Tanzanie (0-1) et une victoire face à la Centrafrique (1-0), reste sous la menace directe du Burkina Faso 3è avec 3 unités et qui va l’affronter lors de la 4e journée. Un match qui s’annonce décisif et âpre pour les deux équipes pour leur parcours dans le CHAN.

Pour Madagascar, 4e avec 1 point, et la Centrafrique, dernière au classement (0 pt), la tâche semble plus compliquée pour revenir en compétition face à des équipes mieux nanties qui visent la deuxième place qualificative aux quarts de finale.