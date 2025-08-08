Maroc

Météo: les villes où il a le plus plu ces dernières 24h au Maroc

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)8 août 2025 - 14:07
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres par la Direction générale de la météorologie durant les dernières 24 heures :

– Province de Ouarzazate : 18 mm

– Province de Taroudant : 13 mm

– Province d’Azilal : 11 mm

– Province de Midelt : 10 mm

– Province de Taza : 09 mm

– Province de Khénifra : 06 mm

– Assilah et Tanger : 04 mm

– Provinces de Taourirt et de Béni Mellal: 03 mm

– Provinces de Tiznit et de Chtouka-Ait Baha : 02 mm

– Province de Tinghir : 01 mm

– Guercif : moins d’un millimètre.


