Météo: les villes où il a le plus plu ces dernières 24h au Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres par la Direction générale de la météorologie durant les dernières 24 heures :

– Province de Ouarzazate : 18 mm

– Province de Taroudant : 13 mm

– Province d’Azilal : 11 mm

– Province de Midelt : 10 mm

– Province de Taza : 09 mm

– Province de Khénifra : 06 mm

– Assilah et Tanger : 04 mm

– Provinces de Taourirt et de Béni Mellal: 03 mm

– Provinces de Tiznit et de Chtouka-Ait Baha : 02 mm

– Province de Tinghir : 01 mm

– Guercif : moins d’un millimètre.