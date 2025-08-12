Mercato: Ayoub El Amloud et Yahya Attiat-Allah n’ont pas été approchés par le WAC

Les supporters du Wydad de Casablanca espéraient le retour de certains anciens cadres de l’équipe afin de renforcer l’effectif.

Après plusieurs rumeurs à ce sujet, Ayoub El Amloud a affirmé, dans une déclaration à Goud, qu’aucun dirigeant du WAC ne l’a contacté, ajoutant qu’il n’a jamais tourné le dos au club et qu’il voue un profond respect pour ses supporters. Des propos qui rejoignent ceux de Yahya Attiat-Allah, lequel a également nié avoir été approché par la direction pour un éventuel retour.

Une déception pour les fans des Rouge et Blanc, qui voyaient dans ce duo la solution adéquate au manque de renforts sur les côtés, aussi bien à droite qu’à gauche.

