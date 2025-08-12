Maroc

Terrible accident sur la route nationale de Marrakech

Lundi, un terrible accident de la route s’est produit sur la route nationale reliant Marrakech à Amizmiz, précisément au niveau de la zone de Chrifia, relevant de la commune de Tassoultante.

Selon les informations obtenues par Le Site info, l’accident a fait trois blessés, dont une femme enceinte qui se trouvait à bord d’une moto.

La même source précise que l’accident est survenu suite à une collision entre une voiture et deux motos, ce qui a causé des blessures à degrés divers aux deux conducteurs de motos ainsi qu’à l’épouse de l’un d’eux.

Et d’ajouter que les éléments de la gendarmerie royale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame.

