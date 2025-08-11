Ballon d’Or 2025 : L’Équipe ouvre le vote des supporters, Hakimi se place troisième

Le journal sportif français L’Équipe a officiellement lancé le vote du public pour le Ballon d’Or 2025, permettant aux supporters du monde entier de s’exprimer et de désigner leur joueur préféré parmi les finalistes.

Achraf Hakimi, le défenseur international marocain du Paris Saint-Germain, figure en troisième position dans le classement provisoire des votes des fans, derrière deux autres prétendants Ousmana Dembélé et Lamine Yamal. Cette place témoigne de la popularité grandissante du joueur, notamment après sa saison remarquable en Ligue des Champions.

L’initiative de L’Équipe vise à impliquer davantage les amateurs de football dans l’une des récompenses les plus prestigieuses du sport, qui sera officiellement attribuée plus tard cette année.

Les supporters peuvent encore participer au vote en ligne sur ce lien et contribuer à écrire l’histoire de ce trophée convoité.