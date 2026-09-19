Rabat-Océan : Mehdi Bensaid expose le programme électoral du PAM

Mohamed Mehdi Bensaid, candidat du Parti authenticité et modernité (PAM) dans la circonscription de Rabat-Océan, poursuit sa campagne électorale. À Agdal, il a animé une rencontre à la salle Allal El Fassi afin de présenter et de débattre des principaux engagements du parti en matière de pouvoir d’achat, d’emploi, de logement et de protection sociale.

Plus de 350 personnes ont participé à cette rencontre, parmi lesquelles des responsables du PAM et plusieurs candidats de la circonscription. Les échanges ont permis de rapprocher les propositions du programme « Pour changer de cap… une seule parole » des préoccupations quotidiennes des habitants, notamment les prix, les revenus, les retraites, le logement, les conditions de travail et les services sociaux.

Concernant les aides sociales, Mohamed Mehdi Bensaid a proposé de dépasser une attribution reposant uniquement sur des indicateurs pour cibler les bénéficiaires selon leurs revenus réels. Il a estimé que le principal enjeu ne résidait pas seulement dans la mobilisation des aides, mais également dans leur versement direct aux personnes qui en ont réellement besoin.

Le candidat du PAM a également abordé la question du logement. Selon lui, les dispositifs de soutien doivent produire un effet concret pour les citoyens. Il a souligné que les aides accordées aux entreprises ne garantissaient pas nécessairement que les ménages en bénéficient directement, appelant ainsi à placer l’accès effectif au logement au centre des politiques publiques.

La question des retraites a été soulevée par Majid Khaloua, également candidat du PAM à Rabat-Océan. Celui-ci a évoqué les difficultés rencontrées par de nombreux retraités pour couvrir leurs dépenses quotidiennes, ainsi que la situation des veuves.

Le programme du parti prévoit d’instaurer, à partir de la deuxième année du mandat, une pension minimale de 3.000 dirhams. Il propose également de porter la pension de réversion des veuves à 100 % de celle du conjoint décédé, contre 50 % actuellement, selon les données présentées par le PAM.

Sur les salaires, Mohamed Mehdi Bensaid a défendu une baisse de l’impôt sur le revenu afin d’augmenter directement les ressources disponibles pour les ménages. Le programme prévoit ainsi de plafonner à 20 % le taux d’imposition appliqué aux salaires, avec une évolution adaptée aux différents niveaux de revenus.

Ces mesures sont intégrées au « Pacte du pouvoir d’achat », qui regroupe les propositions du parti relatives aux prix, aux salaires, aux retraites et aux aides sociales directes.

La rencontre a également porté sur l’emploi et les conditions de travail. Bensaid a affirmé que l’objectif ne devait pas se limiter à créer de nouveaux postes, mais devait aussi inclure l’amélioration des conditions des salariés. Il a notamment évoqué la situation des agents de sécurité, dont les journées de travail peuvent atteindre douze heures.

Dans le cadre de son « Pacte pour l’inclusion des jeunes », le PAM met en avant l’emploi décent, le logement et la mobilité professionnelle. Son programme ambitionne de créer au moins un million d’emplois nets au cours des cinq années du prochain mandat, soit une moyenne de 200.000 postes par an.

Le parti regroupe ses engagements autour de cinq pactes consacrés au pouvoir d’achat, à l’inclusion des jeunes, à la citoyenneté, à la sécurité ainsi qu’à la croissance et à la durabilité.

À la salle Allal El Fassi, la rencontre a ainsi pris la forme d’un échange détaillé sur le programme électoral, davantage que d’un simple meeting. Les interventions ont porté sur les principales préoccupations des habitants d’Agdal, avant d’être replacées par Bensaid dans la vision générale défendue par son parti.

En conclusion, le candidat a souligné que ces problématiques ne concernaient pas uniquement Rabat-Océan, mais les citoyens de l’ensemble du Royaume.

H.M.