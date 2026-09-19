Zoom. Fouzi Lekjaa : « L’emploi doit offrir stabilité et dignité » (VIDEO)

A la Une

Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), a souligné que l’approche du parti en matière d’emploi repose sur la nécessité de distinguer clairement entre le revenu et le véritable emploi.

S’exprimant la semaine dernière à Casablanca, lors d’une rencontre consacrée à la présentation des grandes lignes du programme électoral du PAM, organisée avec les représentants de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Lekjaa a insisté sur le fait qu’«un emploi doit permettre de vivre dignement». Il doit également «favoriser une véritable inclusion sociale», a-t-il fait savoir.

Le membre du bureau politique du PAM a également indiqué que «les jeunes recherchent des perspectives durables et une stabilité». Pour Lekjaa, «redéfinir l’emploi, c’est aussi mieux répondre à leurs aspirations».