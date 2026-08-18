Mohamed Chouki dévoile les grandes lignes du programme du RNI

Mohamed Chouki, président du Rassemblement national des indépendants (RNI), poursuit ses rencontres avec les militants du parti dans plusieurs régions du Royaume.

Lors d’une rencontre organisée par le RNI à Aïn Chkef, dans la province de Moulay Yacoub, Chouki a affirmé que le programme du parti pour la prochaine étape vise à garantir des services publics de qualité équivalente sur l’ensemble du territoire national. Selon lui, ce programme repose sur des engagements clairs et réalisables dans plusieurs secteurs prioritaires, notamment l’eau, l’énergie, la santé et l’éducation, afin de répondre directement aux attentes et aux besoins essentiels des citoyens.

Le président du RNI a souligné que ces engagements s’appuient sur un bilan gouvernemental qu’il a qualifié d’«honorable» dans différents domaines. Le nouveau programme vise, a-t-il poursuivi, à prolonger cette dynamique, à consolider les acquis et à proposer des solutions concrètes aux défis actuels, tout en garantissant à toutes les régions du Royaume un accès à des services publics de qualité.

Chouki a également indiqué que le processus de développement avait permis d’accompagner les élus, de recueillir leurs attentes et de répondre à leurs revendications. L’objectif est notamment de leur permettre de plaider en faveur d’une augmentation des budgets des collectivités territoriales et de renforcer leur capacité à répondre aux besoins de la population. Il a insisté sur le rôle central des collectivités territoriales dans les orientations du programme du RNI, les considérant comme un espace essentiel pour la gestion des affaires locales et la prise en charge directe des préoccupations des citoyens.

Le renforcement des moyens accordés aux collectivités s’inscrit ainsi, selon lui, dans la vision du parti en faveur d’un développement local équilibré et adapté aux besoins des différentes régions.

Lors d’une autre rencontre à El Hajeb, Mohamed Chouki a affirmé que son parti avait choisi d’annoncer ses élus et ses candidats suffisamment tôt, en raison de leur préparation et de leur connaissance du bilan gouvernemental ainsi que du programme élaboré par le RNI. Cette démarche doit leur permettre de présenter aux Marocains une offre politique claire. Il a assuré que le Rassemblement national des indépendants était resté présent, organisé et uni. L’annonce anticipée des candidats témoigne, selon lui, de cette préparation, ces derniers constituant une composante essentielle de l’offre politique présentée par le parti.

Mohamed Chouki a également mis en avant la vision du programme du RNI en matière de soutien aux femmes et aux jeunes, ainsi que de développement des coopératives et des entreprises émergentes, considérées comme des leviers essentiels de l’insertion économique et du développement. Le programme repose avant tout, a-t-il expliqué, sur l’écoute des citoyens et la prise en compte de leurs attentes et de leurs besoins, afin de proposer des solutions adaptées aux différentes difficultés auxquelles ils sont confrontés.

Enfin, Chouki a affirmé que les militants du RNI poursuivaient leur action dans l’unité, tandis que certains concurrents concluaient, dans plusieurs circonscriptions, des accords qu’il a qualifiés de «désespérés». Il a assuré que le parti demeurait uni et prêt à poursuivre son action, tout en défendant son bilan et son programme.

S.L.