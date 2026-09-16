L’Arabie Saoudite dénonce « une attaque terroriste lâche » des Houthis contre La Mecque

L’Arabie saoudite a condamné mercredi « l’attaque terroriste lâche » menée la veille contre la ville sainte de La Mecque par les Houthis du Yémen selon Ryad, ces combattants pro-iraniens démentant toute implication.

La monarchie du Golfe « réaffirme son droit légitime à prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre la sécurité des deux saintes mosquées, des pèlerins, ainsi que de l’ensemble du territoire saoudien, de ses citoyens et de ses résidents », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

S.L.