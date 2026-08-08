USA : Trump annonce plus de 2 milliards de dollars d’investissements dans le secteur minier

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi plus de 2 milliards de dollars d’investissements dans des projets miniers et liés à l’exploitation des ressources minières, ainsi que plus de 180 millions de dollars destinés au renforcement de la formation et du développement des compétences dans ce secteur stratégique.

Ces annonces ont été faites lors d’une table ronde organisée au Département d’État, en présence notamment du secrétaire d’État Marco Rubio, du secrétaire à l’Intérieur Doug Burgum et du secrétaire au Commerce Howard Lutnick, ainsi que de responsables de plusieurs établissements universitaires spécialisés dans la formation aux métiers miniers.

« Les minéraux critiques sont les matières premières qui font la force des États-Unis et qui alimentent tout, des armes de pointe aux automobiles. Nous voulons que ces produits essentiels soient extraits, raffinés et fabriqués ici même, aux États-Unis », a déclaré M. Trump à cette occasion.

Selon la Maison Blanche, ces investissements visent à renforcer les capacités nationales d’extraction, de transformation et de production de plusieurs minerais et matériaux considérés comme stratégiques, tout en réduisant la dépendance des États-Unis à l’égard des chaînes d’approvisionnement étrangères.

Dans ce cadre, le département de la Guerre prévoit notamment d’investir plus de 85 millions de dollars dans l’entreprise « Standard Bauxite » afin de sécuriser l’approvisionnement en bauxite réfractaire, utilisée dans la fabrication de matériaux capables de résister à de très hautes températures et nécessaires à la production de composants destinés aux forces armées ainsi qu’à l’industrie américaine.

Un investissement de 150 millions de dollars est également prévu dans Niron Magnetics, entreprise basée dans le Minnesota, spécialisée dans le développement et la production d’aimants permanents fabriqués entièrement aux États-Unis et dépourvus de terres rares, ajoute le communiqué de la Maison Blanche.

Le département de la Guerre consacrera par ailleurs 1,4 milliard de dollars à Sila Nanotechnologies, entreprise californienne, afin d’accroître sa production d’anodes de batteries à base de silicium-carbone et de construire une unité de fabrication de cellules lithium-ion.

Quelque 400 millions de dollars seront, en outre, investis dans Sunrise Energy Metals pour développer une chaîne de valeur intégrée du scandium, comprenant notamment la première mine primaire de scandium au monde.

Sur le volet de la formation, le département de l’Énergie consacrera 100 millions de dollars aux 14 écoles minières américaines afin de renforcer les compétences de la prochaine génération de travailleurs du secteur et de doubler le nombre de diplômés spécialisés dans l’exploitation minière, la minéralogie et les chaînes d’approvisionnement associées.

Le département de la Guerre prévoit, pour sa part, d’allouer plus de 80 millions de dollars à trois établissements afin de mettre en place des programmes de développement de la main-d’œuvre et des pôles d’innovation technologique destinés à former une nouvelle génération de géologues, de métallurgistes et d’ingénieurs spécialisés dans les activités minières.

À travers cette série d’investissements, l’administration US entend ainsi renforcer les capacités américaines dans l’ensemble de la chaîne de valeur minière, de l’extraction à la transformation et à la fabrication, dans un contexte marqué par les efforts de Washington visant à sécuriser l’accès aux minerais et matériaux jugés essentiels à la défense, à l’industrie et aux technologies de pointe.