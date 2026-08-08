L’Espagne entame les contrôles aux frontières aux voyageurs venant d’Italie

Les autorités espagnoles ont commencé samedi à effectuer des contrôles temporaires aux frontières à ses ports et aéroports pour les voyageurs en provenance d’Italie, première journée d’application de cette décision annoncée vendredi, en réponse aux mesures similaires imposées par Rome après l’afflux massif de migrants à Ceuta.

Ces contrôles sur les liaisons aériennes et maritimes, entrés en vigueur samedi à partir de minuit jusqu’au 7 septembre, sont effectués « de manière aléatoire », en se concentrant particulièrement « sur les passagers qui sont ressortissants de pays tiers, afin de vérifier le respect des exigences prévues par le Code frontières Schengen », a précisé samedi le ministère de l’Intérieur.

Lors des vols contrôlés, qui ne concernent ni tous les vols ni tous les passagers, les agents effectuent les vérifications à la sortie de la passerelle menant hors de l’avion, sans perturber le flux des passagers, a-t-il ajouté.

« Je ne vois pas beaucoup le mot diplomatie utilisé dans ces décisions, ni de la part du gouvernement italien ni de la part du gouvernement espagnol », a déclaré à l’AFPTV Maria Celeste Grillo, une touriste italienne de 36 ans venant tout juste d’atterrir à l’aéroport madrilène de Barajas.

Bien qu’elle n’ait pas vu de contrôles à l’arrivée de son vol, elle a jugé « triste » la mise en œuvre de ces mesures, a-t-elle ajouté.

Cette rare brouille entre deux alliés de l’UE et de l’Otan intervient après que 72.000 migrants ont franchi la frontière depuis le Maroc vers le territoire espagnol de Ceuta, en Afrique du Nord, la semaine dernière, lors d’un mouvement d’une ampleur sans précédent.

Des scènes vivement critiquées par d’autres pays de l’UE partisans d’une ligne dure sur l’immigration irrégulière et la protection des frontières extérieures du bloc, parmi lesquels la Première ministre italienne d’extrême droite Giorgia Meloni.

Le gouvernement italien a assuré vendredi n’avoir « en aucun cas l’intention de revenir sur la décision de suspendre l’application de l’accord de Schengen (de libre circulation des personnes, ndlr) aux ressortissants de pays tiers en provenance d’Espagne, au moins jusqu’au 15 août ».

Le gouvernement espagnol a fustigé cette mesure italienne qu’il a qualifiée « d’inéquitable, contraire aux intérêts de l’UE et discriminatoire pour la population espagnole ».

Le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a communiqué ce samedi à l’Union européenne la décision prise par le gouvernement espagnol.

« Les autorités espagnoles suivent avec attention l’évolution de la situation migratoire dans l’espace Schengen et, en particulier, la pression migratoire constatée sur la route de la Méditerranée centrale qui affecte la République italienne et ses effets sur différents États membres », a-t-il indiqué dans cet écrit.

S.L