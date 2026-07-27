Paris : trois blessés dans une attaque au couteau

Un homme suspecté d’avoir blessé trois personnes lundi à Paris, à l’aide de « deux armes blanches », a été « rapidement » interpellé, a annoncé la préfecture de police de Paris.

L’attaque s’est produite vers 09H30 GMT porte de Clichy, au nord-ouest de la capitale.

« Trois victimes identifiées ont été prises en charge par les secours et transportées en milieu hospitalier », a précisé la préfecture, sans plus de détail sur l’état des blessés.

AFP