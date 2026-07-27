Monde

Paris : trois blessés dans une attaque au couteau

AFP27 juillet 2026 - 12:25
@AFP

Un homme suspecté d’avoir blessé trois personnes lundi à Paris, à l’aide de « deux armes blanches », a été « rapidement » interpellé, a annoncé la préfecture de police de Paris.

L’attaque s’est produite vers 09H30 GMT porte de Clichy, au nord-ouest de la capitale.

« Trois victimes identifiées ont été prises en charge par les secours et transportées en milieu hospitalier », a précisé la préfecture, sans plus de détail sur l’état des blessés.

AFP

A regarder aussi


Pourquoi le Maroc a perdu contre la France ? (CHEBKA)
Lire l'article




Tags
AFP27 juillet 2026 - 12:25


Bouton retour en haut de la page