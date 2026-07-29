Incendies en Espagne : des milliers de personnes regagnent leur domicile

Par LeSiteinfo avec MAP

Plusieurs milliers de personnes ont pu regagner leur domicile après plusieurs jours d’évacuation en raison des incendies qui frappent la région de Madrid, tandis que les autorités poursuivent leurs efforts pour maîtriser le plus vaste feu de forêt jamais enregistré dans cette partie de l’Espagne.

Tous les habitants des différentes localités évacuées ces derniers jours dans la province d’Ávila, au nord-ouest de Madrid à cause du violent incendie qui y sévit, sont autorisés à rentrer chez eux, a annoncé mercredi le ministère de l’Intérieur.

« Est décrété, avec effet immédiat, la fin du confinement » et « des évacuations » de « toutes les localités qui se trouvaient encore dans cette situation dans la province d’Ávila », a indiqué le ministère, énumérant la liste des villes et villages concernés, à la faveur d’une amélioration des conditions météorologiques et des progrès des pompiers sur place.

De leur côté, les services de secours ont indiqué que les pompiers poursuivaient leurs opérations afin de consolider les progrès réalisés au cours des dernières heures, précisant que le retour des habitants évacués se déroulait jusqu’à présent sans incident.

Les secours ont également fait savoir qu’aucune reprise de feu n’avait été enregistrée durant la nuit, un élément jugé encourageant dans l’évolution de la situation.

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, avait indiqué mardi que les opérations menées mercredi viseraient à parvenir à la maîtrise des principaux foyers, près d’une semaine après le déclenchement des incendies.

Les conditions météorologiques devraient toutefois redevenir moins favorables à partir de mercredi, après deux journées ayant facilité les opérations d’extinction. Une nouvelle hausse des températures, qui pourraient atteindre 37°C dans l’après-midi, ainsi que des rafales de vent, risquent de compliquer le travail des équipes mobilisées sur le terrain.

L’incendie qui ravage la région de Madrid, conjugué au gigantesque feu de forêt de la province d’Ávila, dans la région voisine de Castille-et-León, a déjà détruit près de 77.000 hectares de végétation, un bilan sans précédent dans l’histoire récente du pays.

S.L.