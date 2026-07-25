Record: près de 98.000 hectares ravagés en France

Par LeSiteinfo avec MAP

Près de 98.000 hectares ont été parcourus par les feux cette année en France, « un record historique » établi à un moment où sévissent de violents incendies dans le sud-ouest du pays, selon un bilan du ministère de l’Intérieur.

« Il y a encore un certain nombre de feux qui ne sont pas fixés », a prévenu le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, samedi lors d’un point de presse, relevant toutefois « une amélioration de la situation durant la nuit ».

Il a précisé qu’u moins 40.000 hectares, soit quatre fois la superficie de Paris, ont été touchés par les incendies dans le seul département de la Gironde (sud-ouest).

S’agissant de l’évolution observée dans ce département, il a précisé qu’au total 167.000 habitants ont dû quitter leur logement dans la région, dont 57.000 personnes évacuées dans la nuit de vendredi à samedi.

Le ministre a appelé, dans ce contexte, à « éviter le secteur pour faciliter le travail des forces de secours et de sécurité intérieure », affirmant que des barrières de protection sont érigées pour limiter la propagation en cas de reprise violente lorsque le vent repartira d’Ouest en Est.

« Il y a une mobilisation importante avec 750 sapeurs-pompiers et 18 moyens aériens pour larguer de l’eau ou du produit retardant », a-t-il poursuivi, tout en saluant le travail remarquable des soldats du feu.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a, dans ce contexte, demandé le déploiement dès samedi d’un avion de transport militaire A400M pour lutter contre les incendies de grande ampleur en Gironde.

L’appareil permettra de déverser 20 tonnes de produit retardant, soit l’équivalent de deux avions Dash. Son déploiement était jusque-là prévu à la toute fin du mois, en raison de préparation technique et d’essais nécessaires au préalable.

Le président français Emmanuel Macron avait annoncé, jeudi, avoir demandé l’activation du mécanisme de protection civile de l’UE afin de bénéficier du renfort de moyens aériens européens.

S.L