Détroit d’Ormuz : Trump renonce à son projet de taxe de 20% sur les cargaisons

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président Donald Trump a annoncé mardi qu’il renonçait à son projet évoqué la veille de taxe de 20% sur les marchandises et cargaisons transitant par le détroit d’Ormuz, remplaçant cette idée par des accords commerciaux et d’investissement avec les pays du Golfe.

Il a ainsi déclaré sur son réseau Truth Social avoir « décidé » de remplacer cette « rémunération correspondant à 20% de la valeur des cargaisons » des navires par « des accords de commerce et d’investissements que les différents Etats du Golfe feront aux Etats-Unis ».

Ce revirement est intervenu à la suite de « discussions très productives » avec les dirigeants des pays du Golfe, selon le président américain.

Le locataire de la Maison Blanche a réaffirmé dans le même temps sa volonté d’imposer de nouveau un « blocus TOTAL » des ports iraniens, qui entrera en vigueur mardi à 20H00 GMT.

Le chef de l’exécutif américain avait affirmé lundi que les Etats-Unis seraient désormais « les gardiens du détroit d’Ormuz », alors que les bombardements avec l’Iran ont repris dans une ampleur inédite depuis le cessez-le-feu d’avril.

Dimanche, le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a affirmé que le détroit d’Ormuz demeure ouvert à la navigation maritime internationale, réfutant les allégations iraniennes faisant état de la fermeture de ce passage stratégique.

Selon le Centcom, les forces US sont « déployées et prêtes à garantir que la liberté de navigation demeure assurée malgré l’agression, le harcèlement, les menaces et les déclarations arbitraires injustifiées de l’Iran ».