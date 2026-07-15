14 Juillet en France : 533 interpellations en deux nuits

Au total, 533 personnes ont été interpellées en France, dont 239 à Paris et son agglomération en marge des festivités liées au 14-Juillet et à la demi-finale France-Espagne, ont annoncé mercredi le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez et la préfecture de police.

« Au total, 533 interpellations ont été réalisées sur les deux nuits cumulées » contre 714 l’an dernier « et 403 gardes à vue » contre 573 en 2025″, écrit le ministre dans un communiqué.

Laurent Nuñez a salué « la mobilisation » des forces de l’ordre et des services de secours qui « a permis à des millions de Français de participer aux célébrations dans des conditions de sécurité et d’apporter une sécurité immédiate à chaque trouble à l’ordre public, notamment dans la nuit du 14 au 15 juillet, à Lyon et à Paris, et ce grâce à l’important dispositif de sécurité déployé ».

Dans la nuit de mardi à mercredi, en marge des festivités du 14-Juillet et de la défaite de la France face à l’Espagne (0-2) à la Coupe du monde de football, « 183 villes ont été marquées par des violences urbaines, dont Lyon et Paris, avec de nombreuses prises à partie des forces de l’ordre », rapporte M. Nuñez.

« Au total, 342 personnes ont été interpellées, (…) 250 placées en garde à vue », précise le ministre.

Dans la capitale et son agglomération, 141 personnes ont été interpellées principalement pour « l’usage de mortiers d’artifice dirigés contre les forces de l’ordre et les services de secours », a-t-on précisé à la préfecture de police de Paris.

Selon la PP, l’an dernier, à la même date, 175 personnes avaient été interpellées.

La nuit du 13 au 14 juillet « a été relativement calme sur l’ensemble du territoire », avec « 285 faits de violences urbaines, d’ampleur modérées » dans « 141 communes », soit « une activité en nette diminution par rapport aux deux éditions précédentes », note le ministre.

188 personnes ont été interpellées et 153 placées en garde à vue, détaille-t-il.

A Paris et sa petite couronne, « 98 personnes ont été interpellées, contre 176 » en 2025, a rappelé la préfecture de police.

« Globalement, sur ces deux nuits, le nombre de véhicules incendiés a baissé de 21% » (706), les « incendies de voie publique » de 38% (637) et « les usages de feux d’artifices contre les forces de l’ordre » de 18,5% (1.017) par rapport à 2025, constate le ministre.

Policiers en gendarmes ont saisi 1.128 mortiers d’artifice, « dont l’usage détourné constitue l’une des principales menaces pour les forces de sécurité et les services de secours », soit une augmentation de 87% par rapport à l’an dernier en raison de « l’intensification des contrôles », s’est félicité Laurent Nuñez.

« Vingt blessés ont été dénombrés du côté des forces de sécurité intérieure, contre 85 l’an dernier », souligne le ministre, pour qui ce « chiffre en nette baisse (…) demeure inacceptable ».

Quelques 7.000 policiers et gendarmes ont été déployés à Paris et son agglomération les 13 et 14 juillet.