Les forces américaines lancent de nouvelles frappes contre l’Iran

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a mené mercredi une « vague de 90 minutes » de frappes contre des cibles militaires sur l’île iranienne de Grande Tunb, à l’entrée du détroit stratégique d’Ormuz.

Les forces américaines ont utilisé des « munitions de précision contre des systèmes de défense côtière ainsi que des sites de stockage et de lancement de missiles de croisière sur l’île de Grande Tunb », a précisé le Centcom dans un communiqué.

« Les frappes ont réduit davantage la capacité de l’Iran à attaquer les navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz », a affirmé le Commandement militaire.

Dans une publication sur le réseau X, le Centcom a annoncé que depuis la reprise du blocus naval contre les ports iraniens mardi soir, les forces américaines ont contraint deux navires commerciaux qui tentaient de forcer le blocus à faire demi-tour.

« L’armée américaine reste vigilante et prête à faire respecter pleinement le blocus » des ports iraniens, a souligné le Centcom.

Mardi, le président Donald Trump a affirmé sa volonté d’imposer de nouveau un « blocus TOTAL » des ports iraniens, qui est entré en vigueur le même jour à 20H00 GMT.

Le chef de l’exécutif américain avait aussi affirmé lundi que les Etats-Unis seraient désormais « les gardiens du détroit d’Ormuz ».