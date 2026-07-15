Incendie en Espagne: aucun Marocain parmi les victimes

Par LeSiteinfo avec MAP

Les 13 personnes ayant perdu la vie dans le violent incendie qui s’est déclaré jeudi dernier en Andalousie (sud de l’Espagne) étaient, pour la plupart, de nationalité étrangère, dont sept ressortissants britanniques, trois Belges, une Française et une Américaine, ont annoncé les autorités espagnoles.

Dans un communiqué, le Centre d’identification des victimes (CID) a indiqué que huit femmes et cinq hommes, tous majeurs, ont trouvé la mort à cause de cet incendie, ajoutant que les médecins légistes ont eu recours à des analyses génétiques pour confirmer leur identité.

Les opérations de recherche menées dans les jours ayant suivi le sinistre n’ont permis de découvrir aucune autre victime à ce stade, même si les autorités n’écartent pas totalement une révision du bilan.

Selon les premiers éléments de l’enquête, cet incendie, considéré comme l’un des plus meurtriers de l’histoire récente de l’Espagne, aurait été provoqué par la chute d’un câble électrique le long d’une route. Attisé par une intense vague de chaleur, le feu s’est propagé à une vitesse pouvant atteindre près de 100 mètres par minute.

Les flammes ont ravagé quelque 7.000 hectares de forêt dans un massif boisé proche de la Méditerranée. Désormais maîtrisé, l’incendie a permis le retour des habitants évacués à leurs domiciles depuis dimanche.

Ces dernières années, l’Espagne est confrontée à des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, longues et intenses, avec des températures dépassant régulièrement les 40°C, créant des conditions propices aux incendies de forêt de grande ampleur.

En 2025, plus de 393.000 hectares ont été détruits par les flammes dans le pays, selon le Système européen d’information sur les incendies de forêt (EFFIS), un niveau inédit dans l’histoire récente de l’Espagne.

S.L