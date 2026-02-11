Remaniement ministériel en Turquie

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, a procédé à un remaniement ministériel partiel marqué par la nomination de nouveaux ministres de l’Intérieur et de la Justice, selon des décrets présidentiels publiés mercredi au Journal officiel turc.

En vertu de ce remaniement, Mustafa Çiftçi, qui occupait jusqu’alors le poste de gouverneur d’Erzurum, a été nommé ministre de l’Intérieur en remplacement de Ali Yerlikaya, alors que Akın Gürlek, procureur général d’Istanbul, a été désigné à la tête du ministère de la Justice, succédant à Yılmaz Tunç.

Ce remaniement, le premier depuis les élections de 2023, a été effectué conformément aux articles 104 et 106 de la Constitution. Il s’inscrit dans le cadre des efforts tendant à insuffler une nouvelle dynamique à l’action gouvernementale, en harmonie avec la vision du « Siècle de la Turquie », portée par la Présidence turque, précise-t-on.