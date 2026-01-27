Libre-échange : l’Inde signe un accord historique avec l’UE

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Premier ministre indien Narendra Modi a salué mardi la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Inde et l’Union européenne (UE), estimant qu’il ouvrira d’importantes perspectives pour les citoyens et les entreprises des deux côtés et renforcera les liens entre deux des principales économies mondiales.

« Un accord majeur a été conclu hier (lundi) entre l’Union européenne et l’Inde. Certains le qualifient de mère de tous les accords. Cet accord offrira de vastes opportunités aux populations en Inde et en Europe et constitue un exemple abouti de partenariat entre deux grandes économies mondiales », a déclaré M. Modi lors d’une intervention en visioconférence à l’occasion de l' »India Energy Week ».

Le partenariat Inde-UE représente environ 25% du produit intérieur brut mondial et près d’un tiers du commerce international, a-t-il souligné, ajoutant que cet accord viendrait compléter ceux déjà conclus avec le Royaume-Uni et l’Association européenne de libre-échange (AELE).

Selon le dirigeant indien, l’accord devrait apporter un soutien significatif au secteur manufacturier indien, tout en favorisant l’expansion des services. « Ce traité renforcera la confiance des investisseurs et des chefs d’entreprise pour investir en Inde », a-t-il dit.

Ces déclarations interviennent avant le 16ème sommet Inde-UE, prévu ce mardi à New Delhi, au cours duquel le chef du gouvernement indien doit s’entretenir, en format restreint puis élargi, avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Antonio Costa.

Présenté comme historique, ce sommet doit être marqué par l’annonce officielle de la conclusion des négociations sur cet accord de libre-échange, longtemps attendu par les deux parties.

Lundi, le secrétaire indien au Commerce, Rajesh Agrawal, a confirmé que les deux parties avaient achevé avec succès les discussions techniques, précisant que l’annonce formelle interviendrait ce mardi.

Cité par des médias locaux, M. Agrawal a précisé que l’accord devrait entrer en vigueur l’an prochain, après une phase de vérification juridique du texte, estimée entre cinq et six mois, puis la signature formelle par les deux parties.

La finalisation de cet accord de libre-échange global constitue l’aboutissement d’un processus engagé en 2007, relancé en 2022 après plusieurs années de stagnation.

L’UE est le premier partenaire commercial de l’Inde pour les échanges de biens, avec un commerce bilatéral d’environ 136,5 milliards de dollars au cours de l’exercice budgétaire 2024-2025. En 2004, la relation a été élevée au rang de partenariat stratégique.