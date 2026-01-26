Accident ferroviaire en Espagne : l’hommage national aux victimes reporté

Par LeSiteinfo avec MAP

L’hommage national aux victimes de l’accident ferroviaire survenu le 18 janvier en Andalousie, qui a coûté la vie à 45 personnes, et qui devait se tenir le 31 janvier, a été reporté à une date ultérieure, a annoncé lundi le gouvernement espagnol.

« Après consultation d’une large majorité des familles des victimes de l’accident d’Adamuz », il est apparu qu’« un grand nombre d’entre elles ne seraient pas en mesure d’assister à l’hommage d’État prévu le 31 janvier et que beaucoup souhaitent qu’il soit organisé ultérieurement », a précisé l’exécutif dans un communiqué transmis aux médias.

En concertation avec les autorités régionales andalouses, il a ainsi été décidé de reporter la cérémonie afin de permettre la participation du plus grand nombre de proches des victimes.

Deux cérémonies commémoratives ont néanmoins été organisées dimanche, une semaine après la tragédie, notamment à Huelva, ville d’origine de 36 des 45 victimes, ainsi qu’à Adamuz, localité où s’est produite la collision entre les deux trains à grande vitesse.

Par ailleurs, vingt-deux personnes restent hospitalisées à la suite de la catastrophe.

Selon les premiers éléments de l’enquête officielle, l’hypothèse privilégiée est celle d’une rupture de rail ayant provoqué le déraillement du premier train. Les trois derniers wagons de ce convoi de la compagnie Iryo se seraient alors déportés sur la voie opposée, où ils ont été percutés de plein fouet par un train de la compagnie nationale Renfe.

Les deux trains à grande vitesse, qui circulaient à plus de 200 km/h, transportaient au total plus de 500 passagers.