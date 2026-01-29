Robbie Williams se produira à Jazzablanca 2026

Jazzablanca continue d’inscrire Casablanca sur la carte des grandes tournées internationales. Pour la première fois en Afrique du Nord, le festival accueillera Robbie Williams, le jeudi 2 juillet, dans le cadre de sa 19ᵉ édition, qui se tiendra du 2 au 11 juillet prochains.

Ce concert s’annonce déjà comme l’un des temps forts majeurs de cette édition 2026. Figure incontournable de la scène musicale internationale, Robbie Williams mène depuis plus de trois décennies une carrière exceptionnelle, traversant les générations et les styles. Avec 90 millions d’albums vendus à travers le monde, 15 albums classés numéro 1 au Royaume-Uni et un record de 18 BRIT Awards, l’artiste britannique fait partie des musiciens les plus récompensés et les plus influents de l’histoire de la pop britannique.

Sa tournée actuelle, intitulée BRITPOP, lancée en mai 2025, a déjà réuni plus de 1,2 million de spectateurs à travers l’Europe, confirmant une popularité intacte et un lien fort avec le public.

En janvier 2025, Better Man, la bande originale du biopic consacré à sa vie, s’est hissée à la première place des ventes au Royaume-Uni, devenant le quinzième album de Robbie Williams à atteindre le sommet des charts britanniques, égalant ainsi le record détenu par The Beatles. Le film Better Man, réalisé par Michael Gracey, a été salué par la critique et nommé aux Oscars, tandis que la série documentaire Robbie Williams, diffusée sur Netflix, a rencontré un large écho à l’international.

Artiste engagé, Robbie Williams est également cofondateur de Soccer Aid for UNICEF, une initiative caritative qui a permis de récolter plus de 121 millions de livres sterling au profit de projets humanitaires à travers le monde. En 2025, il a été nommé Ambassadeur musical officiel de la FIFA et a coécrit l’hymne officiel de l’institution, Desire, interprété en collaboration avec Laura Pausini.

Cette première performance de Robbie Williams en Afrique du Nord marquera symboliquement la 19ᵉ édition de Jazzablanca, donnant le ton d’une programmation ambitieuse, exigeante et résolument tournée vers l’international.