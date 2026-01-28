Espagne: des intempéries font un mort et plusieurs dégâts

Les fortes pluies et les vents violents qui ont frappé l’Espagne entre mardi et mercredi matin ont fait au moins un mort et causé d’importants dégâts matériels, notamment en Andalousie, selon les services de secours.

La tempête Joseph a provoqué mardi le décès d’une femme à Torremolinos, dans la province de Malaga, après qu’un palmier se soit abattu sur elle sous l’effet de violentes rafales de vent.

De nombreux incidents ont également été signalés en Galice et en Castille-et-León, où des accidents de la route, des inondations, des effondrements ainsi que des évacuations préventives ont été recensés.

Mercredi matin, le passage de la tempête Kristin s’est traduit par de fortes précipitations et des rafales atteignant jusqu’à 100 km/h, provoquant des chutes d’arbres, des inondations et des glissements de terrain dans plusieurs régions.

Les intempéries concernent la quasi-totalité de la péninsule ibérique, avec des chutes de neige dans de vastes zones du pays, y compris à Madrid, où le Plan spécial face aux intempéries hivernales a été activé. La circulation routière et les transports publics y connaissent d’importantes perturbations.

Toutes les communautés autonomes sont placées en alerte pour neige, pluie ou vent, à l’exception de la Navarre. La province d’Almería demeure en alerte rouge en raison de rafales pouvant atteindre 130 km/h, selon les prévisions de l’Agence nationale de météorologie (Aemet).