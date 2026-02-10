« Ces noirs et ces arabes »: Karine Le Marchand au coeur d’une polémique (VIDEO)

Invitée à présenter sur C News son documentaire « Les Nouveaux Français, 100 ans d’immigration », Karine Le Marchand s’est retrouvée au cœur d’une polémique après avoir pris position sur la question migratoire. L’animatrice a déclaré que l’immigration constituait « un problème » qui devrait, selon elle, être abordé lors de la prochaine élection présidentielle.

Ses propos, largement relayés sur les réseaux sociaux et parfois sortis de leur contexte, ont provoqué des réactions contrastées, oscillant entre critiques et moqueries. La séquence a notamment suscité des rires sur le plateau.

« J’ai vu le RER arriver, j’ai vu tous ces noirs, et tous ces musulmans, enfin ces Arabes, qui sortaient. Des gens qui avaient des têtes que je n’avais pas l’habitude de voir, parce qu’à Nancy j’étais la seule de mon école à avoir cette tête-là. J’ai fait ah. Je n’ai pas pu m’empêcher d’avoir un peu peur. Parce que Paris c’était particulier », a-t-elle lancé. « Et après, très vite, j’ai pris l’habitude et je n’ai plus eu peur des gens qui avaient des têtes étrangères ».

Dans le même temps, l’animatrice a tenu à nuancer ses propos. Elle a rappelé son histoire familiale, étant elle-même fille d’un étudiant burundais venu se former en France avant de retourner dans son pays. À 57 ans, elle a réaffirmé sa conviction que la France doit rester une terre d’accueil. Elle a également insisté sur la différence entre une immigration choisie et les migrations forcées, notamment celles provoquées par les conflits. Cette position, jugée ambivalente par certains internautes, a suscité de nombreux commentaires et détournements sur la plateforme X.

Au cours de son intervention, Karine Le Marchand a aussi reconnu avoir ressenti une certaine appréhension en abordant un sujet aussi sensible, consciente des réactions qu’il peut susciter dans le débat public. Cette remarque a été largement reprise par plusieurs commentateurs, certains y voyant une contradiction dans son discours. Sur CNews, la diffusion de cette séquence a donné lieu à des réactions de la part de chroniqueurs, contribuant à amplifier la polémique.

S.L.