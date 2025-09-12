Contrôles renforcés à l’aéroport d’Istanbul: pourquoi les Marocains sont-ils visés ?

Plus de 100 ressortissants marocains se sont retrouvés, dans la matinée de ce vendredi, bloqués à l’aéroport Sabiha Gökçen d’Istanbul, pour un contrôle de leurs passeports.

Selon une source informée de Le Site info, ces Marocains ont été retenus plus de trois heures à l’aéroport afin de vérifier leurs documents de voyage et de procéder aux contrôles de sécurité liés à leur entrée sur le territoire turc.

Les autorités cherchaient notamment à connaître la date de leur retour, les sommes d’argent en leur possession, la raison de leur déplacement en Turquie, ainsi que d’autres informations.

La même source a affirmé que les autorités de l’aéroport Sabiha ont fait preuve d’une grande fermeté à l’égard des Marocains, arrivés sur place à 6h40, soulignant que les passagers concernés se sont interrogés sur les raisons d’un tel durcissement des contrôles, alors que les autres nationalités semblaient bénéficier d’un traitement beaucoup plus souple.

Elle a ajouté que les autorités vérifiaient scrupuleusement leurs billets de retour vers le Maroc, afin de déterminer les véritables motifs de leur voyage en Turquie.

