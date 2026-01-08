Conseil des droits de l’homme : l’Indonésie élue à la présidence

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (CDH) a élu, jeudi à Genève, l’ambassadeur représentant permanent de l’Indonésie auprès de l’ONU-Genève, à sa présidence pour l’année 2026, une première pour ce pays asiatique.

Conformément au règlement du Conseil, les présidents sont nommés pour un mandat d’un an par les 47 États membres de cet organe intergouvernemental principal des Nations Unies qui s’occupe des questions des droits humains.

L’ambassadeur Sidharto Reza Suryodipuro présidera désormais les travaux du CDH, après avoir été désigné comme seul candidat du groupe Asie-Pacifique, auquel revenait le droit de proposer un président pour le Conseil.

Parmi les autres membres de ce bloc régional figurent la Chine, le Japon et la Corée du Sud.

Suryodipuro succède à l’ambassadeur suisse, Jurg Lauber, qui a présidé le CDH en 2025. Le représentant de l’Indonésie présidera désormais les trois sessions du Conseil prévues fin février, en juin et en septembre.

Il supervisera également l’examen du bilan des droits de l’homme des États membres du Conseil, une procédure connue sous le nom d’Examen périodique universel (EPU).

Lors de cette même réunion, les délégués ont également approuvé la nomination du candidat équatorien, l’ambassadeur Marcelo Vázquez Bermúdez, au poste de vice-président du Conseil pour 2026.