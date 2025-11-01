Sahara marocain: scènes de liesse à Rabat après la décision de l’ONU (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Des milliers de Rbatis sont descendus dans les rues de la capitale vendredi soir pour célébrer, dans une ambiance des grands jours, empreinte des sentiments de fierté et de patriotisme sincère, la résolution historique du Conseil de sécurité des Nations unies sur le Sahara marocain.

Brandissant des drapeaux nationaux et des portraits du Roi Mohammed VI, des foules immenses se sont données rendez-vous à la place de Bab Al-Had, à l’avenue Mohammed V ou encore dans les quartiers Agdal, Youssoufia et Akari, pour exprimer leur joie après l’adoption de cette résolution, qui marque un tournant majeur dans le processus de consécration de la marocanité du Sahara.

A pied ou motorisé, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, ont sillonné les principales artères de la capitale entonnant des chants patriotiques à la gloire de la patrie et de son unité territoriale, donnant ainsi la pleine mesure de leur mobilisation constante derrière le Roi pour la défense de la première cause nationale.

Dans des déclarations à la MAP, plusieurs citoyens se sont dits satisfaits de cette résolution qui réaffirme encore une fois la justesse de la question nationale et le caractère crédible et sérieux de l’initiative d’autonomie, soulignant qu’elle marque une étape charnière et historique dans le processus de consécration de la marocanité du Sahara.

Dans ce sens, Mohamed (65 ans) a affirmé que cette journée est historique à tous les égards, en ce sens qu’elle lui rappelle la ferveur patriotique de la glorieuse Marche verte portée par l’ensemble du peuple marocain. La joie ressentie aujourd’hui par les Marocains est l’expression de l’engagement renouvelé à poursuivre la mobilisation pour défendre la patrie et son intégrité territoriale, dans le même esprit que celui de 1975, a-t-il dit.

Pour sa part, Younes (32 ans) a souligné que le Maroc est dans son plein droit, ajoutant que la résolution du Conseil de Sécurité est l’aboutissement d’un long processus diplomatique agissant mené sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI. « Désormais, la communauté internationale est convaincue que le plan d’autonomie est la seule solution réalisable et juste pour le règlement définitif de cette question », a-t-il dit.

Maha, du haut de ses 19 ans, a estimé que la résolution onusienne reflète la place qu’occupe le Maroc sur la scène internationale, ajoutant que « nous sommes fiers que le monde ait reconnu la justesse de notre cause et les efforts du Royaume en faveur de la paix ».

Dans un Discours adressé vendredi soir à Son peuple fidèle, le Roi a souligné que la Résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU définit les principes et les fondements susceptibles de conduire à un règlement politique définitif de la question du Sahara, dans le strict respect des droits légitimes du Maroc.

« Bien que la question de notre intégrité territoriale connaisse des évolutions positives, le Maroc demeure attaché à la nécessité de parvenir à une solution qui sauve la face de toutes les parties, sans vainqueur, ni vaincu », a relevé le Souverain.

S.L.