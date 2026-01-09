Tempête Goretti en France: 380.000 foyers sans électricité

Par LeSiteinfo avec MAP

Quelque 380.000 foyers étaient privés d’électricité, vendredi matin, en France et les transports perturbés en région parisienne en raison de la tempête Goretti qui a balayé le nord-ouest du pays avec des vents dépassant parfois 200 km/h, sans faire de victime grave.

Le ministère français de l’Intérieur rapporte au moins six blessés légers dans toute la France, mais « aucun blessé grave » au cours du passage de la tempête.

La majorité des foyers concernés par les coupures d’électricité se situe en Normandie (266.200), en première ligne face à la tempête durant la nuit, mais la Bretagne (21.000), la Picardie (18.500) et l’Île-de-France (13.500) sont également touchées.

Dans Paris et sa banlieue, les intempéries ont provoqué des chutes d’arbres qui perturbent la circulation des trains et RER.

Dans la Manche, placée en vigilance rouge jusqu’à 03h00 (heure locale), les rafales de vent ont atteint jusqu’à 216 km/h.

Les sapeurs-pompiers du département ont réalisé plus de 140 interventions et deux personnes ont été transportées à l’hôpital. « Aucune victime n’est à déplorer » en Seine-Maritime voisine, a indiqué la préfecture, citée par les médias.

Le port de Dieppe a dû être fermé en raison de la montée du niveau de l’eau liée au passage de la tempête, qui a également entraîné des « inondations importantes » à Étretat et à Fécamp, sans faire de victimes, d’après la même source.

L’institut météorologique Météo France a confirmé le retour au calme dans son bulletin de la matinée en rétrogradant en vigilance jaune la quasi-totalité des départements français, notamment en Normandie, Île-de-France et dans les Hauts-de-France. Même la Manche est revenue au jaune dans la matinée.

Seules les Landes et les Pyrénées-Atlantiques restent placées en vigilance orange pour vent violent jusqu’à vendredi 18h00.

S.L.