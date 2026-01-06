La France sous la neige: le trafic toujours perturbé

Par LeSiteinfo avec MAP

Les perturbations du trafic se poursuivaient, mardi matin en France, en raison des fortes chutes de neige alors que 26 départements demeuraient placés en vigilance orange dans le nord-ouest du pays, y compris en région parisienne.

«Compte tenu de l’état de la voirie ce matin et par mesure de précaution, seule une trentaine de lignes de bus sont pour le moment exploitées», explique la RATP qui exploite la majeure partie de ces lignes à Paris et sa région dans un point actualisé à 07h00.

D’après Île-de-France Mobilités (IDFM), l’autorité organisatrice des transports en région parisienne, « la situation des transports en commun demeurait compliquée sur le réseau routier », après les chutes de neige abondantes de la veille, marquée par des températures glaciales ayant transformé les chaussées en véritables patinoires.

Alors qu’aucun bus n’avait pris en conséquence la route en grande couronne (région parisienne), IDFM a indiqué peu avant 8 heures que « la situation sera réévaluée toutes les heures pour déterminer si les conditions de sécurité sont réunies pour faire circuler les bus.»

La veille, le gouvernement français avait demandé aux compagnies aériennes opérant sur les aéroports parisiens de réduire de 15% leurs programmes de vols pour lundi.

Cette demande, qui concernait les deux principaux aéroports de la capitale française, en l’occurrence Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, devait « se traduire par des annulations et de possibles retards de vols», avait prévenu le ministre des Transports, Philippe Tabarot, en présentant en conférence de presse ces mesures « nécessaires » pour permettre les opérations de « déneigement des pistes et de dégivrage des avions ».

D’importantes perturbations – notamment dans le trafic routier – dues aux fortes chutes de neige commençaient à se faire sentir dès lundi matin dans les régions françaises de Bretagne et de Normandie, avant que cet épisode neigeux ne gagne du terrain dans le Nord-Ouest de la France.

Les médias font état d’au moins cinq morts depuis le début de l’épisode neigeux dans des accidents de la route en Île-de-France et dans les Landes, tandis qu’environ 13.000 foyers étaient privés d’électricité ce matin dans différentes régions, d’après le gestionnaire du réseau Enedis.

« Environ 8.000 foyers sont privés d’électricité dans les Pays de la Loire (essentiellement en Loire-Atlantique et en Vendée) et 5.000 en Charente-Maritime », détaille Enedis dans son communiqué, relayé par les médias.

Des perturbations du trafic ferroviaire ont été également été relevées, selon les médias.

S.L.