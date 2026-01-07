Neige à Paris: une centaine de vols annulés ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Une centaine de vols ont été annulés, mercredi matin, dans les aéroports parisiens de Roissy Charles-de-Gaulle et Orly en raison de la neige, a indiqué le ministre français des Transports, Philippe Tabarot dans des déclarations aux médias.

Le ministre a par ailleurs appelé à la « vigilance » sur « l’ensemble du territoire », « notamment par rapport aux pluies verglaçantes qui n’ont pas toujours été annoncées et peuvent arriver à tout moment ».

Ces annulations de vols, rendues nécessaires par les opérations de déneigement des pistes et de dégivrage des avions, devaient concerner environ 40% des mouvements prévus entre 9h00 et 14h00 (heures locales) à Paris-Charles-de-Gaulle et 25% entre 6h00 et 13h00 à Paris-Orly, avaient annoncé mardi le ministre des Transports.

Neige et verglas touchent, mercredi matin, le nord et l’ouest de l’Hexagone, un phénomène d’une « ampleur rare dans le climat actuel » qui, d’après l’institut météorologique Météo-France, doit entraîner d’importantes restrictions sur les routes et dans le transport aérien.

