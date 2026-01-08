Fairouz pleure la mort de son fils, Hali Rahbani

La grande artiste libanaise Fairouz a été endeuillée par le décès de son plus jeune fils, Hali Rahbani, à l’âge de 68 ans, après une longue maladie.

Né en 1958 avec un handicap mental et moteur, les médecins estimaient qu’il ne dépasserait pas l’âge de 8 ans. Sa mère, Fairouz, avait alors choisi de le prendre personnellement en charge, loin des projecteurs, consacrant son temps et ses efforts à répondre à ses besoins. Il s’est éteint ce lundi, après avoir dépassé la soixantaine.

Ce drame survient quelques mois seulement après la disparition de son fils aîné, le célèbre artiste et compositeur libanais Ziad Rahbani, décédé à l’été de l’année dernière à l’âge de 69 ans.

Hali Rahbani est resté toute sa vie à l’écart de la scène médiatique. Sa première apparition publique remonte à la commémoration du 36ᵉ anniversaire du décès de son père, le musicien Assi Rahbani, à travers une photo partagée par sa sœur Rima Rahbani, réunissant Fairouz avec ses deux fils, Hali et Ziad.