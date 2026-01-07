USA: Mise en berne des drapeaux américains suite au décès d’un congressman

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président Donald Trump a ordonné la mise en berne des drapeaux américains à travers le pays en hommage au congressman Doug LaMalfa, décédé lundi soir suite à un malaise de santé à l’âge de 65 ans.

« En hommage au regretté et grand membre du Congrès Doug LaMalfa (…), j’ai ordonné hier que tous les drapeaux américains à travers les États-Unis soient mis en berne jusqu’à ce soir », a écrit mercredi le président Trump sur son réseau Truth Social.

Le locataire de la Maison Blanche a qualifié le congressman républicain de « véritable patriote américain et formidable représentant de la Californie du Nord », soulignant que « Doug nous manquera beaucoup ! ».

Dans un discours prononcé mardi devant les républicains de la Chambre des représentants réunis au « Trump-Kennedy Center », le président Trump a salué en Doug LaMalfa un « fervent défenseur des questions liées à l’eau en Californie », tout en rappelant sa loyauté et son engagement pour la région.

LaMalfa est décédé au cours d’une intervention chirurgicale d’urgence peu après son admission à l’hôpital, non loin de sa résidence privée à Butte en Californie, selon la presse américaine.

Élu pour la première fois au Congrès en 2013, Doug LaMalfa représentait une vaste zone majoritairement rurale de la Californie (ouest) englobant notamment les villes de Chico et Redding.

Réélu pour la dernière fois en 2024 avec 65 % des voix, il s’était imposé comme un acteur majeur de la représentation rurale californienne au sein de la Chambre des représentants.

Issu du monde agricole, LaMalfa était riziculteur et résident de longue date du nord de la Californie. Cette proximité avec le terrain a largement façonné son engagement politique, en particulier en faveur des communautés rurales.

Né le 2 juillet 1960 à Oroville, en Californie, LaMalfa était diplômé en agriculture et en commerce de l’université polytechnique de Californie.