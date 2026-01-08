L’ONU « regrette » la décision des États-Unis de se retirer des organisations onusiennes

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dit, jeudi, regretter la décision des États-Unis de se retirer de plusieurs organisations relevant du système onusien.

Les États-Unis avaient annoncé mercredi leur retrait de 66 organisations internationales, dont une trentaine relèvent du système des Nations Unies. Washington juge que ces entités sont « inefficaces », « coûteuses » ou poursuivent des objectifs « contraires aux intérêts » américains.

« Le Secrétaire général de l’ONU regrette l’annonce faite par la Maison Blanche concernant la décision des États-Unis de se retirer d’un certain nombre d’organismes des Nations Unies”, a indiqué son porte-parole, Stéphane Dujarric, lors d’un briefing à New York, soulignant que toutes les entités onusiennes poursuivront la mise en œuvre de leurs mandats tels que définis par les États membres.

« Nous continuerons d’honorer nos mandats avec détermination », a-t-il ajouté.

Le responsable onusien a, par ailleurs, relevé que “les contributions au budget ordinaire des Nations Unies et au budget des opérations de maintien de la paix, telles qu’approuvées par l’Assemblée générale, constituent une obligation juridique en vertu de la Charte de l’ONU pour tous les États membres, y compris les États-Unis ».

Dans un communiqué, le département d’Etat américain a expliqué que la décision de Washington fait suite à un examen conduit par l’administration du président Donald Trump sur l’utilité et l’impact des organisations internationales auxquelles les États-Unis participent. Ces institutions seraient, selon Washington, « redondantes, mal gérées, dispendieuses, inefficaces ou influencées par des acteurs défendant des intérêts contraires à ceux des États-Unis ».

La moitié des organisations concernées par le retrait américain font partie du système onusien, dont le Département des affaires économiques et sociales, le Conseil économique et social (ECOSOC), le Mécanisme international résiduel pour les tribunaux pénaux, ainsi que les bureaux des Représentants spéciaux du Secrétaire général pour les enfants dans les conflits armés et pour la violence contre les enfants. Il s’agit aussi de l’Alliance des civilisations, ONU Femmes, la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et le Fonds onusien pour la population (FNUAP).