Drapeaux, chants patriotiques… Les Tangérois célèbrent la décision de l’ONU (VIDEO)

Dans une atmosphère empreinte de ferveur patriotique, des milliers d’habitants de Tanger ont célébré, vendredi soir, dans une liesse populaire, l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 2797 consacrée au Sahara marocain.

Avant même la clôture de la séance de vote au Conseil de sécurité des Nations unies, les habitants de Tanger ont commencé à affluer vers la place des Nations, animés par la conviction que la diplomatie marocaine, proactive et efficiente, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, avait su mobiliser le soutien international nécessaire à l’adoption de cette résolution, marquant ainsi un tournant décisif dans le processus de règlement de ce conflit régional artificiel.

Brandissant fièrement les drapeaux marocains et entonnant des chants patriotiques, de nombreux citoyens ont exprimé, dans des déclarations à la MAP, leur joie et leur satisfaction à la suite de l’adoption de cette résolution, laquelle constitue une étape essentielle vers le règlement définitif de cette question, dans le cadre d’une solution consensuelle fondée sur le Plan d’autonomie sous souveraineté marocaine.

Les participants ont également réaffirmé leur attachement indéfectible et leur mobilisation constante derrière le Roi, saluant la sagesse et l’efficacité de la diplomatie marocaine, qui a, une fois de plus, démontré sa capacité à mobiliser le soutien nécessaire à l’adoption de cette résolution historique.

Ils ont affirmé avec ferveur que « le Maroc est dans son Sahara et le Sahara est dans son Maroc » et que « le Sahara est à nous et le Roi est à nous aussi », soulignant que cette résolution historique coïncide avec la célébration du 50ᵉ anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, transformant ainsi cette journée en une double fête pour les citoyens.

Les citoyens ont, dans ce sens, souligné que cette résolution consacre les droits historiques et légitimes que le Maroc a toujours défendus face aux ennemis de son intégrité territoriale, tout en ouvrant la voie à la poursuite du processus de développement et de consolidation de l’unité dans les provinces du Sud.

Les festivités à Tanger ont été marquées par des cortèges de véhicules décorés aux couleurs nationales, l’installation d’un écran géant sur la place des Nations pour la diffusion de chants patriotiques enthousiastes, ainsi que par des feux d’artifice illuminant le ciel de la ville, symbolisant la lumière des droits historiques et de la légitimité juridique et religieuse du Maroc sur son Sahara, et ouvrant la voie vers un règlement définitif de ce conflit artificiel.

S.L.