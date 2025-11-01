Résolution historique sur le Sahara: scènes de joie à Oujda (VIDEO)

Une liesse populaire indescriptible s’est emparée, vendredi soir, de la ville d’Oujda suite au vote du Conseil de sécurité de l’ONU qui consacre un soutien franc à l’initiative marocaine d’autonomie.

Suite à l’adoption de la résolution 2797, qui consacre l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc comme seule solution sérieuse, crédible et réaliste pour le règlement du conflit artificiel autour du Sahara marocain, la place du 16 août et l’avenue Mohammed V ont été envahies par de nombreux citoyens de tous âges venus célébrer un moment mémorable dans un élan qui traduit l’unité et la parfaite symbiose entre le trône et le peuple.

Lors de cette célébration, les habitants de la cité millénaire ont brandi fièrement des portraits du Roi Mohammed VI et des drapeaux nationaux, tandis que les places et les artères résonnaient de chants patriotiques et de cris de joie, exprimant la gratitude pour cette réussite diplomatique qui met en avant la place de choix qu’occupe le Maroc sur la scène internationale.

Dans des déclarations recueillies par la MAP, de nombreux citoyens ont exprimé leur immense joie pour ce succès historique qui restera gravé dans la mémoire de tous les Marocains, considérant la résolution de l’ONU comme le fruit des efforts inlassables de la diplomatie marocaine, sous la sage conduite du Roi Mohammed VI.

De leur côté, des acteurs locaux et associatifs ont souligné que cette résolution du Conseil de sécurité de l’ONU va renforcer la dynamique de développement que connaissent les provinces du Sud, devenues un modèle à suivre en matière de réalisation de projets d’infrastructures modernes.

Dans un Discours adressé, vendredi soir, à Son peuple fidèle, le Roi Mohammed VI a affirmé que la Résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU définit les principes et les fondements susceptibles de conduire à un règlement politique définitif de la question du Sahara, dans le strict respect des droits légitimes du Maroc.

Le Souverain a souligné également que le Maroc demeure attaché à la nécessité de parvenir à une solution qui sauve la face de toutes les parties, sans vainqueur, ni vaincu.

S.L.