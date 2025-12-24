L’or franchit pour la première fois le seuil des 4.500 dollars l’once

Par LeSiteinfo avec MAP

L’or a atteint mercredi un nouveau record en dépassant pour la première fois les 4.500 dollars l’once, porté par la montée des tensions géopolitiques internationales et par les anticipations de baisses de taux de la banque centrale américaine.

Le métal précieux, considéré comme une valeur refuge, a grimpé jusqu’à 4.519,78 dollars l’once (31,1 grammes), affichant une hausse de plus de 70% depuis le début de l’année 2025.

Cette progression s’inscrit dans un mouvement plus large de hausse des métaux. L’argent et le cuivre ont également atteint de nouveaux sommets mardi, tandis que le platine a enregistré son niveau le plus élevé depuis mai 2008.

Les investisseurs ont renforcé leur exposition aux actifs refuges dans un contexte d’incertitudes géopolitiques persistantes, tout en intégrant des perspectives d’assouplissement monétaire aux États-Unis.

Les marchés anticipent de nouvelles baisses de taux de la Réserve fédérale en 2026, à la lumière de données récentes signalant un ralentissement de l’inflation et un affaiblissement du marché du travail américain.

S.L.