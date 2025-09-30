L’Or atteint un record historique

L’or a atteint un nouveau record ce mardi et s’apprête à enregistrer sa meilleure performance mensuelle depuis 14 ans, soutenu par les craintes d’une possible fermeture du gouvernement américain et par les anticipations croissantes de nouvelles baisses des taux d’intérêt, ce qui a renforcé la demande pour le métal précieux en tant que valeur refuge.

Sur le marché au comptant, l’or a progressé de 1 % pour atteindre un nouveau sommet à 3 869,75 dollars l’once. Depuis le début du mois de septembre, le métal jaune affiche une hausse de 11,4 % et se dirige vers son meilleur mois depuis août 2011.

Les contrats à terme américains sur l’or, pour livraison en décembre, ont quant à eux avancé de 0,4 % à 3 872 dollars. S’agissant des autres métaux précieux, l’argent est resté stable à 46,95 dollars l’once, tandis que le platine a reculé de 0,2 % à 1 597,58 dollars et que le palladium a perdu 0,8 % à 1 259,02 dollars.