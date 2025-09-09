Flambée des prix de l’or au Maroc : l’Observatoire des consommateurs réagit

L’Observatoire marocain pour la protection du consommateur a exprimé sa profonde inquiétude face à la hausse rapide des prix de l’or au Maroc au cours des dernières semaines provoquant une perturbation du marché et impactant négativement le pouvoir d’achat d’une large frange de citoyens.

L’Observatoire a souligné que cette hausse n’est plus uniquement liée aux marchés internationaux, mais qu’elle est également alimentée par des spéculations locales et par un manque de transparence dans la fixation des prix finaux de l’or et des bijoux proposés dans les commerces.

Il a rappelé que l’or n’est pas seulement une marchandise de parure, mais constitue aussi une valeur refuge pour les citoyens face aux fluctuations des prix et à la hausse de l’inflation. Toute manipulation ou surévaluation de son prix porte directement atteinte à la sécurité économique du consommateur.

La même source a demandé d’imposer aux commerces l’affichage quotidien et public des prix de référence de l’or, ainsi que la mise en place d’un mécanisme national de contrôle pour réguler le marché et éviter toute situation de monopole ou de spéculation.

Enfin, elle a appelé à renforcer la protection des consommateurs en facilitant l’accès à une information précise sur les prix de l’or, et en appliquant strictement les dispositions légales afin de sanctionner toute infraction portant atteinte à la transparence ou aux droits des consommateurs.