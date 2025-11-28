France : les téléphones portables désormais interdits au lycée

En France, les téléphones portables seront interdits au lycée dès la rentrée prochaine, a annoncé vendredi le président français Emmanuel Macron.

« A la rentrée prochaine, on veut faire : plus de portable au lycée », a affirmé M. Macron lors d’un échange avec les lecteurs de la presse régionale à Mirecourt, dans les Vosges (nord-est de la France).

« C’est le lieu où vous apprenez, et c’est le lieu où vous échangez », a argumenté le chef de l’Etat qui pointait les dangers de l’addiction aux écrans.

Alors que les téléphones portables sont déjà interdits dans les collèges de France, M. Macron entend ainsi aller encore plus loin en généralisant le dispositif aux lycées à la prochaine rentrée.

« Je pense que c’est à la fois prévention, accompagnement et interdiction, et on va le faire au niveau national », a-t-il expliqué.

Cette annonce intervient alors qu’une députée a présenté cette semaine une proposition de loi visant notamment à « étendre aux lycées l’interdiction de l’utilisation des téléphones portables, dans les mêmes conditions que dans les autres établissements scolaires ».

Depuis septembre, les téléphones des collégiens doivent être « rangés » dans le cadre du plan dit « portable en pause » visant à « améliorer le climat scolaire » en luttant contre « la surexposition aux écrans » des élèves et les dégâts du « cyberharcèlement ».

Le dispositif peine, néanmoins, à être appliqué dans tous les établissements, d’après une enquête de syndicat de chefs d’établissements, relayée par la presse.