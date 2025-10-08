Hôpitaux: Younes Sekkouri dénonce l’exploitation des agents de sécurité

Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, a déclaré que les agents de sécurité, dans les hôpitaux, assument des tâches qui ne relèvent pas de leurs fonctions. Il a précisé que cette question relève directement de sa responsabilité en tant que ministre de l’Emploi.

«L’agent se retrouve obligé d’effectuer ces missions parce qu’il représente la main-d’œuvre la moins chère au Maroc. Il est considéré comme « le maillon faible ». Cette catégorie joue un rôle important mais n’obtient pas ce qu’elle mérite, contrairement à ce qui se passe dans les pays occidentaux », a expliqué Sekkouri dans un entretien accordé, mardi, à la chaîne 2M.

Le ministre a ainsi indiqué que la résolution des problèmes liés aux agents de sécurité et les pratiques illégales auxquelles certains peuvent recourir passe par une réforme du Code du travail. Il a rappelé avoir soulevé ce dossier à plusieurs reprises au sein du gouvernement, la dernière fois lors de la session d’avril du dialogue social.

Sekkouri a par ailleurs affirmé que certains propriétaires d’entreprises employant ces agents ne leur versent même pas le salaire minimum légal. L’allègement des sanctions prévues par le Code du travail en vigueur ouvre ainsi la porte, selon lui, à des « employeurs de mauvaise foi » qui profitent du système pour manipuler les salaires.

N.M.