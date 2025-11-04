Marché de l’emploi: ce qu’il faut retenir du dernier rapport du HCP

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les principaux points de la note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative à la situation du marché du travail au 3è trimestre 2025 (T3-2025) :

– Quelque 167.000 postes d’emploi ont été créés au T3-2025.

– Le taux d’activité a baissé à 43,3% au T3-2025.

– Le taux d’emploi a stagné à 37,6% au niveau national.

– Le secteur des services a créé 94.000 postes (+1%).

– Le secteur des BTP (bâtiment et travaux publics) a créé 90.000 postes.

– Le secteur de l’industrie a créé 29.000 postes d’emploi.

– Le secteur de l’ »agriculture forêt et pêche » a perdu 47.000 postes d’emploi.

– Cinq régions ont abrité 72,5% de l’ensemble des actifs âgés de 15 ans et plus au T3-2025.

– La région de Casablanca-Settat vient en première position avec 22,9% d’actifs, suivie de Rabat-Salé-Kénitra (13,4%), de Marrakech-Safi (12,7%), de Fès-Meknès (12,1%) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11,4%).

– Le nombre de chômeurs a baissé à 1.629.000 chômeurs

– Le taux de chômage a atteint 13,1%

– Le taux de chômage des diplômés a baissé à 19%.

– Le taux de sous-emploi est passé à 11,1%.

– Cinq régions concentrent 73,2% des chômeurs. La région de Casablanca-Settat vient en première position avec 26,4%, suivie de Fès-Meknès (14,2%), de Rabat-Salé-Kénitra (13,7%), de l’Oriental (10,4%) et de Marrakech-Safi (8,5%).

S.L