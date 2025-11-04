Marché de l’emploi: ce qu’il faut retenir du dernier rapport du HCP
Voici les principaux points de la note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative à la situation du marché du travail au 3è trimestre 2025 (T3-2025) :
– Quelque 167.000 postes d’emploi ont été créés au T3-2025.
– Le taux d’activité a baissé à 43,3% au T3-2025.
– Le taux d’emploi a stagné à 37,6% au niveau national.
– Le secteur des services a créé 94.000 postes (+1%).
– Le secteur des BTP (bâtiment et travaux publics) a créé 90.000 postes.
– Le secteur de l’industrie a créé 29.000 postes d’emploi.
– Le secteur de l’ »agriculture forêt et pêche » a perdu 47.000 postes d’emploi.
– Cinq régions ont abrité 72,5% de l’ensemble des actifs âgés de 15 ans et plus au T3-2025.
– La région de Casablanca-Settat vient en première position avec 22,9% d’actifs, suivie de Rabat-Salé-Kénitra (13,4%), de Marrakech-Safi (12,7%), de Fès-Meknès (12,1%) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11,4%).
– Le nombre de chômeurs a baissé à 1.629.000 chômeurs
– Le taux de chômage a atteint 13,1%
– Le taux de chômage des diplômés a baissé à 19%.
– Le taux de sous-emploi est passé à 11,1%.
– Cinq régions concentrent 73,2% des chômeurs. La région de Casablanca-Settat vient en première position avec 26,4%, suivie de Fès-Meknès (14,2%), de Rabat-Salé-Kénitra (13,7%), de l’Oriental (10,4%) et de Marrakech-Safi (8,5%).
S.L