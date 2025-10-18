Dermatose nodulaire : la France interdit toute sortie de bovins du territoire

A l’issue d’une réunion d’urgence du comité national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale, suite à l’apparition de nouveaux foyers de la maladie dans l’Ain, le Jura et l’Occitanie, la ministre française de l’Agriculture, Annie Genevard a décrété l’interdiction de tout rassemblement festif (concours, foires, salons, etc.) en France et toute sortie de bovins à l’étranger pour éviter la diffusion du virus hors du pays.

Selon un communiqué du ministère français de l’Agriculture, des sanctions sévères seront appliquées en cas de non-respect des mesures de limitation des mouvements.

Ces mesures prennent effet le 18 octobre et sont valables jusqu’au 4 novembre 2025 inclus. Elles seront levées le 5 novembre, si la situation sanitaire le permet, précise la même source.

«J’ai décidé de mettre en œuvre ces mesures renforcées car le non-respect des règles relatives aux mouvements des bovins est la source de l’extension de la maladie en France et du retard intolérable, pour tous, de la sortie de crise », a affirmé la ministre citée dans le communiqué.

Ces mesures, a-t-elle expliqué, «sont nécessaires pour préserver l’élevage bovin français et rassurer nos partenaires européens et commerciaux».

La dermatose nodulaire contagieuse est une maladie strictement animale, virale non transmissible à l’être humain, ni par contact avec des bovins infectés, ni par l’alimentation de produits issus de ces animaux (viande, lait, fromage), ni par piqûres d’insectes. Elle se propage entre bovins par les mouvements d’animaux infectés ou via des insectes « vecteurs » (taons et mouches piqueuses / stomoxes).

Les premiers foyers de cette maladie avaient été détectés en Savoie et en Haute-Savoie, mais ont été éradiqués grâce à la stratégie mise en œuvre par les autorités sanitaires françaises. Aucun foyer épidémique n’a été détecté dans ces régions depuis le début du mois de septembre, note la même source.

S.L