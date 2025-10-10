France : Lecornu reconduit dans son poste de Premier ministre

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Premier ministre français démissionnaire Sébastien Lecornu a été reconduit, vendredi, dans son poste de Premier ministre, a annoncé l’Élysée.

« Le président de la République a nommé M. Sébastien Lecornu Premier ministre, et l’a chargé de former un Gouvernement », lit on dans un communiqué de l’Élysée.

Auparavant, le Président français Emmanuel Macron avait tenu une réunion avec les partis politiques pour se concerter au sujet de la situation politique du pays et dégager un consensus autour de l’élaboration du budget et de la formation d’un gouvernement.

« J’accepte – par devoir – la mission qui m’est confiée par le Président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes », a réagi M. Lecornu son son compte X.

Il a affirmé que « tous les dossiers évoqués pendant les consultations menées ces derniers jours seront ouverts au débat parlementaire », notant que le rétablissement des comptes publics de la France demeure « une priorité pour notre avenir et notre souveraineté ».

Ancien ministre des Armées, Sébastien Lecornu avait été nommé Premier ministre le 9 septembre dernier mais avait présenté la semaine dernière sa démission en estimant que les conditions de poursuivre sa mission n’étaient pas réunies.

Il a ensuite été chargé par le Président de la République de mener d’ultimes discussions avec les partis en vue de trouver un terrain d’entente au sujet notamment des retraites et de certaines réformes budgétaires.