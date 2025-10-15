Mondial U20 : le Maroc et la France ne se départagent pas, place aux prolongations

Le Maroc a fait match nul (1-1) ce mercredi face à la France, en marge des demi-finales de la Coupe du monde U20 qui se déroule au Chili.

Les Lionceaux ont ouvert le score à la 32ème minute de jeu grâce à un penalty transformé par Yassir Zabiri. A la 59ème minute, Michal Lucas a réussi à égaliser pour Les Bleuets.

Le Maroc et la France se départageront ainsi en prolongation après un score nul au terme du temps réglementaire.

N.M.