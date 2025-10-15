Sport

Mondial U20 : le Maroc et la France ne se départagent pas, place aux prolongations

Rédaction N15 octobre 2025 - 22:56

Le Maroc a fait match nul (1-1) ce mercredi face à la France, en marge des demi-finales de la Coupe du monde U20 qui se déroule au Chili.

Les Lionceaux ont ouvert le score à la 32ème minute de jeu grâce à un penalty transformé par Yassir Zabiri. A la 59ème minute, Michal Lucas a réussi à égaliser pour Les Bleuets.

Le Maroc et la France se départageront ainsi en prolongation après un score nul au terme du temps réglementaire.

N.M.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Tags
Rédaction N15 octobre 2025 - 22:56


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page