Sport
A la Une
Historique : le Maroc s’impose face à la France et file en finale ! (Mondial U20)
Le Maroc s’est imposé face à la France ce mercredi et a décroché sa qualification en finale de la Coupe du Monde U20 pour la première fois de son histoire.
Les Lionceaux ont éliminé les Bleuets aux aux tirs au but (5-4 t.a.b. 1-1 après prolongations) lors de la première demi-finale, disputée au stade Elias Figueroa Prandier de Valparaiso, réalisant ainsi un exploit inédit pour le football national.
S.L.