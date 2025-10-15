Sport
A la Une

Historique : le Maroc s’impose face à la France et file en finale ! (Mondial U20)

Rédaction N15 octobre 2025 - 23:56

Le Maroc s’est imposé face à la France ce mercredi et a décroché sa qualification en finale de la Coupe du Monde U20 pour la première fois de son histoire.

Les Lionceaux ont éliminé les Bleuets aux aux tirs au but (5-4 t.a.b. 1-1 après prolongations) lors de la première demi-finale, disputée au stade Elias Figueroa Prandier de Valparaiso, réalisant ainsi un exploit inédit pour le football national.

S.L.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Tags
Rédaction N15 octobre 2025 - 23:56


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page