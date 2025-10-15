Historique : le Maroc s’impose face à la France et file en finale ! (Mondial U20)

A la Une

Le Maroc s’est imposé face à la France ce mercredi et a décroché sa qualification en finale de la Coupe du Monde U20 pour la première fois de son histoire.

Les Lionceaux ont éliminé les Bleuets aux aux tirs au but (5-4 t.a.b. 1-1 après prolongations) lors de la première demi-finale, disputée au stade Elias Figueroa Prandier de Valparaiso, réalisant ainsi un exploit inédit pour le football national.

S.L.