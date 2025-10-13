Gaza: les USA, l’Égypte, le Qatar et la Turquie signent un accord de cessez-le-feu

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le président américain Donald Trump, le président turc Recep Tayyip Erdogan et l’émir de l’État du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, ont signé, lundi, un accord visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza.

Cette signature intervient dans le cadre du « Sommet de Charm el-Cheikh pour la paix », visant à mettre un terme à la guerre dans la bande de Gaza, à renforcer les efforts pour instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient, et à ouvrir une nouvelle page de sécurité régionale.

Ce sommet s’inscrit dans la vision du président américain pour la réalisation de la paix dans la région et dans ses efforts soutenus visant à mettre fin aux conflits à travers le monde.

S.L.