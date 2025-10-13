Cessez-le-feu à Gaza: Trump entame une visite au Moyen-Orient

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président américain Donald Trump a quitté dimanche soir Washington pour une visite au Moyen-Orient où il devra notamment co-présider avec le président égyptien Abdelfattah Al Sissi la signature officielle de l’accord sur le cessez-le-feu à Gaza.

Durant ce déplacement, le chef de l’exécutif américain se rendra en Israël pour y rencontrer les familles des otages, avant de prononcer un discours devant la Knesset, a rapporté le New York Times.

Trump devra ensuite s’envoler pour Charm El Cheikh en Egypte, où il co-présidera avec son homologue égyptien la signature de la première phase de l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Les deux chefs d’Etat co-présideront également un sommet pour discuter, en présence d’une vingtaine de chefs d’Etat et de gouvernements, les contours du processus de paix dans la région, a ajouté le Times.

« Tout le monde est très enthousiaste à propos de ce moment. C’est un événement très spécial », a déclaré le président américain à la presse avant son départ.

“En Israël, comme dans les pays musulmans et arabes, les gens applaudissent en même temps. C’était du jamais vu, et c’est un honneur d’y participer”, s’est réjoui le locataire de la Maison Blanche.