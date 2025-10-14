France: Sébastien Lecornu dévoile les priorités de son gouvernement

Par LeSiteinfo avec MAP

Pour son premier oral devant les députés, le nouveau premier ministre français Sébastien Lecornu a dévoilé mardi les priorités de son gouvernement de « mission », formé dimanche, avec l’ambition de doter la France d’un budget pour 2026, dont l’adoption a pris du retard sur fond de crise politique.

Pour mettre fin à cette crise, qui a déjà fait tomber le gouvernement de son prédécesseur François Bayrou à l’issue d’un vote de défiance par une Assemblée nationale divisée, hostile à son plan budgétaire drastique, M. Lecornu a livré un discours de déclaration de politique générale réaliste, faisant preuve de concessions, en quête d’« un chemin de compromis ».

Deux motions de censure avaient été déposées à son encontre avant même de commencer son discours, par les partis d’extrême gauche (La France insoumise/LFI) et d’extrême droite (Rassemblement national/RN). Elles seront examinées jeudi tandis que le Parti socialiste (PS) brandissait, de son côté, cette menace au cas où ses exigences ne seraient pas satisfaites, dont celles concernant la suspension de la réforme sur la retraite de 2023 et l’engagement du chef du gouvernement de ne pas recourir à l’article 49.3 de la Constitution pour faire adopter des textes sans vote.

Se montrant interactif, le nouveau locataire de Matignon qui avait déjà dû démissionner une première fois avant même l’entrée en fonction de son premier gouvernement faute d’unanimité sur sa composition parmi les forces politiques, avant d’être reconduit vendredi à son poste pour diriger un nouvel exécutif, a répondu favorablement à ces doléances.

« Je proposerai au Parlement, dès cet automne, que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu’à l’élection présidentielle » de 2027, a annoncé M. Lecornu, précisant qu’ »aucun relèvement de l’âge n’interviendra à partir de maintenant jusqu’à janvier 2028 ».

Il a néanmoins mis en garde que cette suspension coûtera « 400 millions d’euros en 2026 et 1,8 milliard en 2027 », ce qui devra « être compensé par des économies ».

« Le Gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez», a assuré le chef du gouvernement français en évoquant aussi son autre engagement à renoncer au 49.3, estimant ainsi qu’« il n’y a plus de prétexte à une censure préalable ».

M. Lecornu qui avait présenté plutôt dans la matinée en conseil des ministres, le premier depuis la formation de son gouvernement, les projets de budget de l’Etat et de la Sécurité sociale, a tenu à rappeler, en début de son discours, avoir accepté la mission que lui « a confiée le président de la République, parce que la France doit avoir un budget, parce qu’il y a des mesures d’urgence à prendre, sans attendre. C’est un devoir ».

Il a indiqué à cet égard que le déficit public français « est réduit à 4,7% » du PIB dans le projet de budget pour 2026 et devra « dans tous les cas de figure être à moins de 5% à la fin de la discussion » au Parlement.

Il a évoqué également un projet de loi contre les fraudes, ainsi que des baisses d’impôts pour les petites et moyennes entreprises, mais aussi des hausses d’impôts ciblées et exceptionnelles pour certaines très grandes entreprises.

