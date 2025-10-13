La France a un nouveau gouvernement

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Palais de l’Elysée a dévoilé, dimanche soir, la liste du nouveau gouvernement dirigé par le premier ministre Sébastien Lecornu.

Il s’agit d’un cabinet formé de 34 ministres dont 17 femmes.

L’ossature de la nouvelle équipe se veut comme, l’a précisé l’entourage de M. Lecornu, «un mélange de société civile avec des profils expérimentés et de jeunes parlementaires».

Elle se caractérise aussi par la sortie d’anciens poids lourd politiques comme l’ancien ministre de l’Intérieur et président de « Les Républicains » (LR) Bruno Retailleau, remplacé par Laurent Nuñez, préfet de police de Paris ou encore Elisabeth Borne, ancienne première ministre et ministre de l’Education nationale du gouvernement de François Bayrou, qui cède son maroquin à Edouard Geffray.

L’ancien premier ministre et ministre des Outre-mer Manuel Vall a également quitté le gouvernement. Il est remplacé par la franco-marocaine Naima Moutchou.

Jean Noël Barrot est maintenu à la Diplomatie au même titre que Gérald Darmanin au département de la Justice, ainsi que Rachida Dati, reconduite au ministère de la Culture.

Sébastien Lecornu a également gardé son ministre de l’Economie Roland Lescure dans une logique de continuité, car le budget de 2026 devra être présenté ce lundi pour être adopté avant la fin de l’année, ainsi que sa ministre de l’Agriculture, Annie Genevard.

D’autres ministres du gouvernement précédent ont gardé leurs portefeuilles ou changé de postes comme Catherine Vautrin,

ministre du Travail qui s’occupera désormais de la Défense, Benjamin Haddad, reconduit à l’Europe ou Aurore Bergé à l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.

Les consultations se sont accélérées ce week-end pour donner à la France un gouvernement et sortir de l’impasse politique de ces derniers jours après la démission, lundi dernier, de Sébastien Lecornu sur fond de divergences avec les partis et celle de son prédécesseur François Bayrou un mois auparavant après un vote de défiance à l’Assemblée nationale.