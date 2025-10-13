La date d’incarcération de Nicolas Sarkozy est connue

L’ancien président français Nicolas Sarkozy sera incarcéré le 21 octobre à la prison de la Santé à Paris, dans le cadre de sa condamnation à cinq ans de prison ferme dans l’affaire dite du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.

Le 25 septembre, le tribunal correctionnel de Paris avait reconnu l’ex-chef de l’État coupable d’association de malfaiteurs pour avoir laissé ses proches solliciter le régime de Mouammar Kadhafi en vue d’un financement illégal.

Malgré l’appel déposé par sa défense, l’ancien président devra exécuter sa peine en raison du mandat de dépôt à effet différé prononcé contre lui. Il sera placé dans un quartier réservé aux personnes vulnérables en raison de son âge (70 ans) et de sa notoriété.

D’autres proches de Sarkozy ont également été condamnés, dont Claude Guéant et Brice Hortefeux. Un procès en appel aura lieu ultérieurement.

H.M.